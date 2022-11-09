شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يصل أسوان للاتفاق على تدريب تماسيح النيل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان إلى مقر النادي في جنوب مصر اليوم الأربعاء للاتفاق على تدريب أسوان وتوقيع العقود، حسبما أعلن المستشار الشافعي صالح رئيس النادي.

أعلن نادى أسوان بشكل رسمي تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين. ويعد أيمن الرمادي، أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاما على مستوى الدوري الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.

وتوج الرمادي بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية لعب الرمادي لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية.

وبدأ الرمادي رحلته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي الشعب الإماراتي عام 1999، حقق خلالها العديد من الإنجازات، واستطاع أن يصعد بفرق لـ7 مرات إلى دوري الأضواء، ليصبح أشهر مدرب مصري في الملاعب الإماراتية، حيث تأهل بفريق دبي 3 مرات، والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان الذي استمر في تدريبه 5 مواسم متتالية.