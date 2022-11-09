شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يبدأ الاستعداد لمواجهة تونس الحاسمة بتصفيات شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 استعداداته لمواجهة منتخب تونس، المقرر لها الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية عن شمال إفريقيا والمؤهلة لنهائيات البطولة التي تحضتنها الجزائر.

وطوى محمد وهبة صفحة المباراة الأولى التي جمعت ناشئو الفراعنة بنظيرهم الليبي أمس الثلاثاء، في مستهل مشوار التصفيات وانتهت بالخسارة.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.