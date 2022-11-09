شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 8 إلى 13 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ولم تشهد منافسات الرجال ظهوراً مصرياً، بينما شاركت 4 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: سلمى هانى، سلمى الطيب، رنا إسماعيل، وملك خفاجى.

وكانت ملك خفاجي قد تأهلت إلى هذا الدور بعد الفوز على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-3, 10-12, 14-12, 16-14.

بينما ودعت كل من، سلمى الطيب ورنا إسماعيل، منافسات البطولة بعد الهزيمة في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تلتقي سلمى هاني بمنافستها اليابانية ساتومي واتانبي، بينما تلتقي ملك خفاجي بالكندية هولي نوتون، في منافسات دور الـ 16.