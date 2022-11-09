شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: مواجهة الإسماعيلي ستكون شرسة وكأس الرابطة لتجهيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، أن مواجهة الإسماعيلي المقبلة في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز ستكون شرسة في ظل الظروف التى يعانيها الفريقان في الجدول.

وقال طارق العشرى في تصريحات خاصة: أن الفريق يستعد بكل قوة لمواجهة الإسماعيلى 2 ديسمبر المقبل، والمباراة ستكون شراسة خاصة في ظل موقف الاسماعيلى فى الجدول، وعدم تحقيقه أي نقاط حتى الآن.

وعن كأس الرابطة، قال: كأس الرابطة تنشطية من الدرجه الأولى وفرصة جيدة فى نطاق مشاركة جميع اللاعبين وتجهيزهم وخلق حالة من التنافس بينهم.

وأضاف مدرب سموحة: لا نفكر حاليا في التدعيمات الشتوية، وكل التفكير الآن في الارتقاء بمستوى الفريق واستعادة مكانته في الجدول.

وسقط سموحة فى فخ التعادل مع حرس الحدود سلبيا، في المباراة التى جمعتهما، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى.

وبدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة.