شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وأول أغسطس في دور الـ 32 التكميلي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر، لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره أول أغسطس الأنجولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن تأشيرة التأهل في البطولة.

موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس

تقام مباراة فيوتشر وأول أغسطس الأنجولي في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بأنجولا بالتعادل الإيجابي بين فيوتشر وأول أغسطس، بهدف لمثله، ويكفي فريق فيوتشر التعادل السلبي لحسم تأشيرة التأهل ليحقق إنجازاً هو الأول في مسيرته حيث تعد هذه المشاركة الأولى لفيوتشر في البطولات الأفريقية، بعدما قدم أداءً مميزاً في أول مواسمه بالدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، وأنهى المسابقة محتلاً المركز الخامس.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ومن المقرر أن يخوض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، سعد سمير، محمود مرعى، جوناثان نجويم، عمر كمال عبد الواحد، محمود رزق، ناصر ماهر، مهند لاشين، أيمن الصفاقسى، كريم نيدفيد، مصطفى البدري.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر وأول أغسطس

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة فيوتشر وأول أغسطس الأنجولي في دور الـ 32 التكميلي بالكونفدرالية.