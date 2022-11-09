شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: إمام عاشور خبرته قليلة خارج المعلب وتأثرنا بإصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الفريق الأبيض تأثر فنياً بإصابة محمود حمدى "الونش"، لافتاً إلى أنهم ينتظرون عودته في أقرب وقت لدعم صفوف الفريق، لاسيما أنه من العناصر الأساسية التي غنى عنها.

وأكد أمير مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة الزمالك أن الفريق الأبيض بدأ الموسم الماضى بشكل سيئ لكنه استطاع العودة في الدور الثانى والسيطرة على مقاليد الأمور، وتوج مجهوده بالتتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن الفريق الأبيض يحارب على كل بطولة ينافس فيها، لكن في النهاية هي مجرد كرة قدم، ومن الوارد أن تكون الفرق التي يلعبون ضدها يحالفها التوفيق وتركز بشكل أكبر لكن الخسارة ليست نهاية الرحلة.

وكشف أمير مرتضى منصور أنه يرفض التقليل من بطولة كأس السوبر، موضحاً في ذات الوقت أنها ليست أهم من الدورى المصرى، لأنها في النهاية بطولة من مباراة واحدة، لافتاً إلى أنهم عليهم تقبل الخسارة وليس معناها أنهم يسيرون في الطريق الخطأ.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن الزمالك حصل على العديد من البطولات آخر 4 مواسم، أبرزها لقبان للدورى المصرى والسوبر الأفريقي وكأس مصر، موضحاً أن الفريق الأبيض يخوض الموسم الحالي بمسئوليات أكبر، مؤكداً أن المشاكل والأزمات قلت عن الموسم الماضى.

وطالب المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك الجماهير بالالتفاف خلف اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، موضحاً أن الموسم الحالي استطاعوا وضع أيديهم على عيوب ومميزات الفريق، مؤكداً أن المشوار ما زال طويلا والفريق البطل لا يستسلم بسهولة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيكمل مع اللاعبين ومعهما الإدارة في مركب واحد.

وتحدث أمير مرتضى عن إمام عاشور موضحاً أنه لاعب طيب ولكن خبرته خارج الملعب قليلة، مشيراً إلى أنه يحاول مع الجهاز الفني عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح الأمور واللاعب يستجيب لنصائح الجهاز الفني، ومقتنع بها.

وواصل: إمام عاشور عندما يخطئ يقدم اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين ولا بد من وجود مساحة لدينا أن نحاول مرة واثنان وثلاثة، وعاشور لا يتعمد إثارة الأزمات ويستجيب بمجرد الكلام معه، وعقد إمام عاشور ممتد لموسمين مقبلين وطالبنا اللاعب بالتركيز وأبلغناه برغبة النادي في تعديل عقده".

وأكمل أمير مرتضى: "الزمالك لا يبخل على أي لاعب وتم تعديل عقد الونش أكثر من مرة منذ انضمامه للنادي، ولا توجد أزمة في عقد إمام عاشور، ولكن مشكلته تتمثل في المواعيد والنظام الموضوع مني ومن المدير الفني، وتحدثنا مع إمام عاشور على أن لون الشعر لم يكن يناسب فترة خسارة السوبر".

واختتم: "نتقبل النقد الفني البناء وفيريرا اعترف قبل ذلك بالأخطاء في التغييرات، والمدرب لا يعرف الكبرياء لكني أرفض النقد الهدام الذي يحمل تجاوزات وخروج عن النص، وكل الصفقات التي تعاقدنا معها واعدة ولا يوجد لاعب قديم وجديد كلهم واحد لأن هذا فريق الزمالك".