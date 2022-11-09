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تفاصيل اجتماع محمد مصيلحى ورئيس نادى أولمبياكوس باليونان

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القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اجتماعاً خلال تواجده حالياً باليونان مع إيفانجيلوس ماريناكيس رئيس نادى أولمبياكوس اليوناني، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الناديين.

ويملك نادى أولمبياكوس اليوناني تاريخا ومسيرة رياضية مميزة في كرة القدم وكرة السلة، وتأسس عام 1925 ويقع بمدينة بيرايوس الواقعة قرب العاصمة أثينا، كما يملك شعبية و جماهيرية كبيرة داخل القارة الأوروبية.

وناقش رئيسا الناديين إبرام بروتوكول تعاون مشترك يُتيح تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات خلال الفترة القادمة، بما يعود بالنفع والفائدة على الناديين العريقين. وأهدى محمد مصيلحى في نهاية الاجتماع درع النادى لـ إيفانجيلوس ماريناكيس رئيس نادى أولمبياكوس اليوناني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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