شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد منتخب كمال الأجسام فى بطولة العالم بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختُتمت فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام 2022 للرجال والناشئين والأساتذة والسيدات، التي أقيمت في مدينة سانتا سوزانا بإسبانيا، بحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB ونائبه الأول الدكتور عادل فهيم، وجوان كامبولييه رئيس بلدية سانتا سوزانا.

وشارك فى البطولة 80 دولة، بينهم 8 دول عربية؛ هي: مصر – الإمارات – فلسطين – البحرين – الأردن – لبنان – سوريا – سلطنة عُمان، وقد اعتمدت هذه النسخة من بطولة العالم 15 فئة من فئات اللعبة جاءت على النحو التالي: كمال الأجسام – كلاسيك بودي بلدنج – ألعاب كلاسيك بودي بلدنج – فيزيك – كلاسيك فيزيك – ماسكُلر فيزيك – كمال أجسام كراسي متحركة رجال – زوجي رجال وسيدات – فيزيك أكروبات رجال – فيزيك أكروبات سيدات – اللياقة الفنية للسيدات – فيزيك سيدات – ويلنيس سيدات – بكيني سيدات – فيت موديل سيدات.

وشهدت البطولة اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الدولي، وفيه نجح عادل فهيم بالاحتفاظ بمقعده الدائم طوال أكثر من 20 عاماً كنائب أول للرئيس ومدير تنفيذي للاتحاد الدولي، كما أُعيد تكريمه بلقب أفضل إداري في العالم لعام 2022 للمرة الـ 11 في تاريخه، حيث تسلم جائزته من رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ومن رئيس بلدية سانتا سوزانا؛ وسط حفاوة بالغة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي يضم تحت مظلته 203 دول حول العالم.

وشاركت بعثة منتخب مصر لكمال الأجسام في بطولة العالم بقائمة 14 لاعباً، ومديراً فنياً لها أمير معبد، وأسامة مدبولي مدرباً للمنتخب، وقد استطاع فريق منتخب مصر تحقيق عدد أكبر من الميداليات المتنوعة هذا العام، حيث حقق البطل المصري أحمد سامي ثلاث ميداليات ذهبية في فئة الكلاسيك بودي بلدنج للرجال والأساتذة؛ بشكل كان حديث دول العالم خلال الأيام الماضية، كأول مصري يفوز بذهبيتي فئته ولقب بطل أبطال العالم.

وفي فئة الكلاسيك بودي بلدنج للأساتذة حقق أيضا البطل سيد النسر ميدالية فضية، ومركز رابع في فئة الكلاسيك فيزيك، كما حصل كلاً من البطل محمد نوفل والبطل أحمد طه على برونزيتين في فئة كمال الأجسام للأساتذة.

هذا وقد جاء البطل أحمد أبو جنة في المركز الرابع، والبطل محمد أبو العز في المركز الخامس في فئة كمال الأجسام للأساتذة، بينما جاء عمرو الحديدي في المركز الخامس، والبطل هاني معتمد في المركز السادس في فئة كلاسيك فيزيك، وجاء باقي المنتخب المصري ما بين المركز الثامن والعاشر، بينما جاءت مصر في المركز السادس على عرش ترتيب الدول للأساتذة.