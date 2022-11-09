شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: فيريرا أستاذ المدربين وبكيت من دعم جمهور الزمالك لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جماهير النادى الأبيض على العملية الجراحية التي أجراها في وتر الخلفية، لافتاً إلى أنه سيبدأ البرنامج التأهيلى خلال الأيام القليلة القادمة حسب رؤية الطبيب المعالج لحالته.

وقال الونش خلال تصريحات خاصة لـ قناة الزمالك إنه سيعود في أقرب وقت إلى صفوف الفريق الأبيض، مؤكداً أن مجلس إدارة نادى الزمالك لم يقصر معه وساعده في تسهيل إجراءات سفره إلى إنجلترا في أسرع وقت، والعلاج عند أفضل الأطباء.

ووجه الونش الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا على دعمه ومساندته بعد إجراء العملية، موضحاً أنه يتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة، خصوصاً أنهم على قدر المسئولية ويستطيعون سد فراغه، لاسيما أن الفريق الأبيض لا يقف على لاعب.

وأكد مدافع الزمالك أنه مهما تحدث لن يوفى جمهور الزمالك حقه، لافتاً إلى أنه انهمرت دموعه بعدما شاهد دعمهم له على منصات السوشيال ميديا، موضحاً أن إصابته قدرية ويجب عليه الأخد بالأسباب والاجتهاد للعودة سريعاً إلى الملاعب.

وأوضح الونش أن البرتغالى فيريرا أستاذ المدربين، مشيراً إلى أنه يقدم ما عليه مع اللاعبين وفى الإدارة الفنية.