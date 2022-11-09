شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: المباريات الودية مهمة لغزل المحلة وتم رصد الأخطاء لتصحيحها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، بأن خوض اللاعبين مباريات ودية في الفترة الحالية أمر جيد للغاية وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، استعدادا لمباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأضاف اليوناني بابا فاسيليو خلال عبر الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة قائلا: "هناك بعض الأخطاء لدى اللاعبين سوف يتم العمل على تصحيحها خلال التدريبات خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتفاديها قبل المباريات الرسمية في بطولة الدورى المصرى الممتاز و كأس الرابطة".

وأشار بابا فاسيليو إلى أنه راض عن أداء اللاعبين خلال مواجهة فريق المنصورة أمس الثلاثاء، وتحقيق الفوز ومشاركة بعض اللاعبين لتحديد موقفهم من المشاركة أساسيا في المباريات الرسمية.

وكان فريق غزل المحلة حقق الفوز على نظيره المنصورة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الثلاثاء على استاد المحلة، ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة كأس الرابطة واستئناف الدورى الممتاز.

وأحراز أهداف المباراة أحمد الجعيدى وأحمد الشيخ، حيث أجريت المباراة على شوطتين مدة كل شوط 60 دقيقة، ولذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين.