شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: اجتماع حاسم لحل أزمة ميكالى والحضرى غدا و"الشغل شغل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس أزمة عصام الحضري مع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائلا: "فوجئت بأحاديث حول غضب ميكالى بسبب اعتراض الحضري على سفر حارسين فقط مع المنتخب الأولمبي والحضري يريد استدعاء ثلاثة حراس، ولدى اجتماع غدا في اتحاد الكرة لمناقشة الأزمة، وفي النهاية حديث المدير الفني للمنتخب هو الذي يسير، والشغل شغل في النهاية، وميكالي هو الذي سيُحاسب، وتلك الأمور تزعجني وأخشى من خلق مناخ غير صحي بسبب تلك الخلافات".

وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تليفزيونية أنه لن يسمح بخلق أية أزمات داخل المنتخب الوطني الأولمبي، ويأتي ذلك في ظل الخلاف القائم بين روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي وعصام الحضري مدرب الحراس قائلا: "الحضري أسطورة ولكن الشغل شغل.. أنا مضايق من اللي سمعته وفي اجتماع بكرة للحديث عن الأزمة، ومش هسمح بخلق أي أزمات داخل منتخب مصر الأولمبي، نسير بنظام خاص يجب أن يلتزم الجميع به، ولن يخرج أحد عن هذا النظام".

وأشار محمد بركات إلى حقيقة التغيير في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بعد الأزمة التي نشبت بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي وروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائلا: "لا يمكنني أن أقول إن هناك تغييرا في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ولكني أؤكد أن النظام سوف يسير على الجميع من أجل مصلحة المنتخب الأولمبي، وبالطبع أدعم ميكالي بشكل كبير لكونه سوف يُحاسب على النتائج في النهاية، وجلسة الغد سوف يتم مناقشة كافة الأمور التي حدثت بين ميكالي والحضري من أجل التوصل لحل".

وكان روجيريو ميكالي، المدير الفني لقائمة منتخب مصر الأولمبي، أعلن قائمة المنتخب للمعسكر الذي سيقام في الفترة بين 10 و20 نوفمبر الجاري استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، على زعزع، عبد الغنى محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، العربي بدر.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويرو، حسام أشرف، أسامة فيصل.