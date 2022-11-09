شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: العمل مع إيهاب جلال أهم من الحسابات والهزيمة من سيراميكا كانت صدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام فى فريق المصرى البورسعيدى، أن العمل مع إيهاب جلال أهم من حسابات الرجل الأول والثانى وعلاقتنا أهم من أى شيء.

وقال حمد إبراهيم فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "العلاقة مع إيهاب جلال أكثر من حسابات الرجل الأول والثانى، وإيهاب جلال يمنحنا الحرية الكبيرة فى العمل باستمرار ودائما جاهز للعمل مع إيهاب جلال فى أى وقت".

وأضاف حمد إبراهيم: "هدفنا تقديم الكرة الجميلة للمصرى ووضع الفريق فى مقدمة الجدول والمكان الذى يليق بشعبية النادى البورسعيدى".

وتابع: "البداية الصعبة بالخسارة من سيراميكا بثلاثية كانت مفاجأة بالنسبة للجهاز الفنى وصدمة كبيرة ولكن استطاعنا إعادة الثقة للاعبين وقدرنا نستعيد التوازن ونقدم مباريات جيد".

وأوضح مدرب المصرى: "الفوز على إنبى بهدفين نظيفين كان مهما جدا للدخول فترة التوقف بمعنويات عالية من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة بكل قوة واللاعبين مطمئنة بعد استعادة التوازن".