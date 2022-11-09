شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: حزنت لعدم ضم أى لاعب من البنك للمنتخب وأتمنى أن نتقدم فى الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أنه شعر بالحزن لعدم ضم البرتغالى روى فيتوريا لأى لاعب من فريق البنك الأهلى فى ظل تفوق الفريق فى أول 3 مباريات.

وقال خالد جلال فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "التعاون بين الإدارة والجهاز الفنى أثمر عن مجموعة مميزة من الصفقات هذا الموسم".

وتابع: "البنك الأهلى تعاقد مع 7 لاعبين والصفقات إضافة كبيرة للفريق، وأرفض فكرة قائمة الـ30 لاعبا وأنا أرى أن 25 لاعبا كافية جدا مع الناشئين وأن يستعين المدرب بجميع العناصر".

وأوضح مدرب البنك: "أتمنى أن نرى أى تقدم فى موضوع تقنية الفيديو خاصة أن الحكم يعيد اللقطات أكثر من مرة فلماذا الخطأ، وخاصة الأخطاء فى التوقيتات الصعبة، وخسرت نقطتين بسبب تقنية الفيديو".

وأضاف: "عملت ألف حساب لسيراميكا قبل المباراة ومتوقعتش الفوز بثلاثة أهداف، لكن كنا نازلين بكل قوة على الثلاث نقاط .

وتابع جلال: "حزنت كثيرا على عدم ضم أى لاعب من البنك الاهلى خاصة فى ظل الأداء المميز للفريق، وكنت أتمنى ضم محمد أبو جبل للمنتخب".