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خالد جلال: حزنت لعدم ضم أى لاعب من البنك للمنتخب وأتمنى أن نتقدم فى الفار

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أنه شعر بالحزن لعدم ضم البرتغالى روى فيتوريا لأى لاعب من فريق البنك الأهلى فى ظل تفوق الفريق فى أول 3 مباريات.

 

وقال خالد جلال فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "التعاون بين الإدارة والجهاز الفنى أثمر عن مجموعة مميزة من الصفقات هذا الموسم".

 

وتابع: "البنك الأهلى تعاقد مع 7 لاعبين والصفقات إضافة كبيرة للفريق، وأرفض فكرة قائمة الـ30 لاعبا وأنا أرى أن 25 لاعبا كافية جدا مع الناشئين وأن يستعين المدرب بجميع العناصر".

 

وأوضح مدرب البنك: "أتمنى أن نرى أى تقدم فى موضوع تقنية الفيديو خاصة أن الحكم يعيد اللقطات أكثر من مرة فلماذا الخطأ، وخاصة الأخطاء فى التوقيتات الصعبة، وخسرت نقطتين بسبب تقنية الفيديو".

 

وأضاف: "عملت ألف حساب لسيراميكا قبل المباراة ومتوقعتش الفوز بثلاثة أهداف، لكن كنا نازلين بكل قوة على الثلاث نقاط . 

 

وتابع جلال: "حزنت كثيرا على عدم ضم أى لاعب من البنك الاهلى خاصة فى ظل الأداء المميز للفريق، وكنت أتمنى ضم محمد أبو جبل للمنتخب".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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