شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فيتوريا له مطلق الحرية فى الاختيارات وكلاتنبرج مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر له مطلق الحرية فى اختيارات اللاعبين ولازم يشتغل من دماغه.

وقال حازم إمام فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا له مطلق الحرية فى اختيارات اللاعبين، ويسعى لتجربة أكثر من لاعب ولازم يشتغل من دماغه".

وأضاف حازم إمام: "كل مدرب لازم يتم انتقاده فور إعلان أى قائمة للمباريات، ليه ماخدش ده واسمعنى خد ده فده الطبيعى وكل مرة بيحصل كدة، كابتن الجوهرى الله يرحمه كان بيتم انتقاده عند إعلان القائمة ولكن النجاح بيرد على هذه الانتقادات، وكذلك كيروش عندما كان موجودا".

وتابع: "مباراة بلجيكا مهمة جدا مع منتخب من أفضل المنتخبات العالمية والثالث فى التصنيف العالمى، وستظهر إمكانياتنا فى وسط هؤلاء المنتخبات".

وأوضح عضو مجلس اتحاد الكرة: "فيتوريا عايز يلعب كرة هجومية وشكلنا هيختلف عن الماضى ولكن لازم نصبر على الراجل ونقيم الفترة بعد نهايتها ونسيب الراجل يشتغل".

وأضاف حازم إمام: "الروح المعنوية مرتفعة فى معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا والكرة مكسب وخسارة وفيتوريا مدرب كبير".

وعن كلاتنبرج، قال حازم إمام: "كلاتنبرج مستمر مع اتحاد الكرة ولا نية لرحيله أو تغييره، والأخطاء ستظل موجودة ولكن الرجل سيقدم كل ما فى وسعه من أجل تطوير الحكام، ومش عارف ليه كل شوية يطلع كلام عن رحيل الراجل".