الونش: سأبذل كل ما بوسعي للعودة سريعًا.. وكنت أتمنى خوض السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

طمأن مدافع نادي الزمالك، محمود حمدي (الونش) جماهير فريقه ومحبيه على حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في وتر الخلفية.

وقال الونش، خلال مداخلة بفضائية الزمالك، مساء الثلاثاء:"أشكر طبيب الزمالك محمد أسامة وطبيب المنتخب محمد أبوالعلا على وقوفهما معي وسيتم التنسيق معهما على مكان خضوعي للتأهيل عقب العودة وشعرت بمحبة لاعبي الفريق عقب إصابتي وفعلاً أحبهم وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

وتابع مدافع نادي الزمالك:"الزمالك نادي كبير لا يقف على أحد الونش أو غيره وأتمنى للاعبين التوفيق وأشكر الجمهور على الدعم سواء على السوشيال ميديا أو القدوم أسفل منزلي ولم أتمالك نفسي من هذا الدعم وإن شاء الله سأبذل أقصى ما لديّ للعودة سريعًا للملاعب و(الموجود يسد)".

وهُزم الزمالك بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأهلي في السوبر المصري.

وأتم الونش تصريحاته بقوله:"كنت أتمنى خوض السوبر واللاعبون كانوا رجالًا وتعبوا ولكن لم يكن هناك توفيق وفيريرا لا يحتاج لأتحدث أنا عنه؛ فهو أستاذ لمدربين حول العالم ومباراة وانتهت وأشكره على متابعته معي قبل وبعد العملية وكذلك أمير مرتضى منصور".