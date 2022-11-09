أمير مرتضى: لا توجد أزمة بالنسبة لإمام عاشور.. وقمنا بتدعيم الفريق بصفقات قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة للجمهور واللاعبين، أكد خلالها على أن الزمالك يسعى للفوز بجميع البطولات، وأن خسارة بطولة السوبر أمام الأهلي، تمثل دفعة قوية من أجل تحقيق جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك الرسمية: "نلعب من أجل الفوز بجميع البطولات التي نشارك بها، علينا التحلي بالصبر، لدينا فريق أفضل الآن من الفريق الذي نجح في تحقيق لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي".

وأضاف: "خسارة لقب السوبر أمام الأهلي مؤلمة، لكنها بالتأكيد ستمثل دفعة قوية بالنسبة إلينا، من أجل الفوز بالبطولات، أبارك للأهلي، الذي كان لديه دوافع أكبر بعد خسارته للدوري والكأس، ودخل المباراة بقوة، بينما دخلنا المباراة بثقة كبيرة، وهو شيء تعلمنا منه بالتأكيد، ولم ننتقد اللاعبين أو الجهاز بعد الهزيمة، بل قدمنا لهم الدعم الكامل من أجل مواصلة مشوار النجاح، وتلبية ما يتمناه الجمهور الوفي".

واستطرد: "تعرضنا لظروف صعبة الموسم الماضي ولعبنا بقائمة تضم 14 لاعب، ونجحنا رغم تلك الظروف في الحفاظ على لقب الدوري، أطالب الجماهير بدعم ومساندة الفريق في الفترة المقبلة، وعلينا الإيمان بأننا نمتلك فريق أفضل الآن".

وعلق أمير على أزمة لاعب الفريق إمام عاشور قائلًا: "لا توجد أزمة، إمام لاعب جيد ويعشق الزمالك، تنقصه فقط بعض الخبرة، لكنه يتقبل النصائح التي نقدمها له، وبالنسبة لموضوع عقده، فقد تحدث معه رئيس النادي، وطالبه بالتركيز، فهو لديه عقد يمتد لموسمين مقبلين مع الزمالك، وبالطبع نرغب في تعديل عقده لأنه أصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق ومنتخب مصر".

وعن ملف الصفقات الجديدة قال: "تعاقدنا مع لاعبين جيدين، عاندهم سوء التوفيق فقط، لكنني متأكد من أنها جميعًا ستكون صفقات ناجحة، وستفيد النادي في المستقبل القريب".