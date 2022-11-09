برشلونة يهزم أوساسونا في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق برشلونة فوزا قاتلا أمام أوساسونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري الإسباني.

وبادر أوساسونا بالتسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق المدافع دافيد جارسيا، ومن ثم عادل بيدري النتيجة في الدقيقة 49، وأضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، ابتعد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 23 في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا.

أحداث المباراة

افتتح فريق أوساسونا أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عن طريق دافيد جارسيا من رأسية قوية سددها بعد عرضية من الجبهى اليمنى.

وأشهر حكم المباراة كارت أحمر أمام ليفاندوفيسكي بعد تدخله بعنف على ديفيد جارسيا مدافع أوساسونا، ليلعب برشلونة منقوصا من أول نصف ساعة في المباراة.

قام حكم المباراة بإلغاء هدف لفيران توريس لاعب برشلونة قبل نهاية الشوط الأول بلحظات وتحديدا عند الدقيقة 45 بداعي التسلل.

اعترض جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة على قرارات حكم المباراة بشكل انفعالي مما أضطر الحكم لاشهار كارت أحمر في وجهه.

نزل برشلونة في الشوط الثاني بحماس ورغبة تسجيل هدف التعادل وهو ما نجح فيه بيدري في الدقيقة 49 بعدما استغل خطأ تمركز دفاع أوساسونا وسدد كرة قوية في الشباك.

ومن ثم عاد البديل رافينيا وسجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 85 وذلك بعدما استلم كرة عرضية من وسط الملعب من دي يونج ليعلن فوز البارسا بهدفين دون رد.