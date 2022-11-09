ضد أوساسونا.. يفاندوفسكي يحصل على أول بطاقة حمراء مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تحصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مساء اليوم الثلاثاء، على أول بطاقة حمراء في مسيرته مع نادي برشلونة، منذ انضمامه، صيف 2022.

برشلونة يتأخر (1-0) أمام أوساسونا، مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "إل سادار"، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وأشهر حكم موقعة أوساسونا، البطاقة الحمراء في وجه روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 31، بعدما حصل مهاجم برشلونة على بطاقة صفراء ثانية، إثر بطاقة أولى، كانت في الدقيقة 11.

البطاقة الحمراء هي الأولى في مسيرته مع برشلونة، بعد 19 مباراة في كل المسابقات الرسمية.

يذكر أن ليفاندوفسكي الذي لم يحصل على أي بطاقة حمراء في مسيرته مع بايرن ميونيخ، سبق له أن تعرض إلى الطرد، مرتين فقط، الأولى مع زنيتش بروشكوف البولندي، والثانية مع بوروسيا دورتموند الألماني.