الامارات | منتخب الجوجيتسو يحتفظ بلقب المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ المنتخب الوطني للجوجيتسو بلقب النسخة 27 من بطولة العالم للجوجيتسو التي استضافتها أبوظبي للعام الثالث على التوالي برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية.

وتجاوز المنتخب الوطني الذي يحظى برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» جميع أرقامه السابقة في بطولة العالم، محققا 63 ميدالية ملونة (26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية).

وشهد اليوم الختامي لبطولة العالم منافسات فئات الباراجوجيتسو والأساتذة، وحضر المنافسات رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبد المنعم الهاشمي، ورئيس الاتحاد الدولي بانايوتوس ثيودوربوليس، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد الظاهري، وأمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو فهد علي، والمدير التنفيذي لادارة البنى التحتيه والاستجابه في بيورهيلث الدكتور مروان علي الكعبي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية للجوجيتسو.