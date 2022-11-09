الامارات | أروابارينا: مباراة الإمارات مع الأرجنتين تجربة جميلة للجيل الحالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مباراة المنتخب الودية المرتقبة أمام الأرجنتين يوم 16 الجاري في أبوظبي بمشاركة النجم ميسي بأنها ستكون تجربة جميلة جداً قبل ذهاب الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن هناك دماء جديدة في المنتخب وهي بحاجة إلى تجارب ودية قوية من هذا النوع مع منتخبات كبيرة، معتبراً أنه في حال كانوا يريدون لهذا الجيل من اللاعبين أن ينافس على المستوى الدولي فإن هذا النوع من المباريات هو الذي يجب أن يخوضه المنتخب، مؤكداً أنه يتمنّى فوز فريقه منتخب الإمارات على الأرجنتين، وأنه دائماً يحب الفوز لكن من دون حدوث إصابات للاعبي المنتخب، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سيشجع منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022، واصفاً بطولة كأس الخليج العربي التي سيشارك فيها المنتخب بأنها ستكون تجربة مثمرة ومهمة جداً، وأنهم سيخوضون البطولة الخليجية بكل ما لديهم من قوة من أجل المنافسة بقوة، معتبراً أن نتائج المباريات هي من تحدد مصير المدرب أو اللاعب أيضاً.

وقال مدرب المنتخب لــ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال بشأن الهدف من مباراتي الأرجنتين وكازاخستان الوديتين المقبلتين «الفكرة هي ترسيخ طريقة لعب معينة لدى لاعبي المنتخب». وكشف مدرب المنتخب أنه يخطط في قيادته للمنتخب الإماراتي على المديين القصير والمتوسط والبعيد أيضاً.

وسيقيم المنتخب الوطني معسكراً داخلياً في أبوظبي خلال الفترة من 13 حتى 19 الجاري سيخوض خلاله مباراتين أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان يومي 16 و19 الجاري.

وبخصوص مشاركة المنتخب في كأس الخليج العربي أكد أروابارينا، أن المنتخبات المشاركة في البطولة الخليجية تُعد متقاربة في المستوى الفني، مشيراً إلى أنهم سيكونون أول من يستخدم الملاعب الرسمية لكأس الخليج العربي، معتبراً أن الأجواء خلال أيام البطولة الخليجية ستكون باردة مع توقعات بهطول بعض الأمطار.

وعن مغامرته كمدرب للمنتخب في خوض مباريات ودية قوية بخلاف ما كان يحدث في السابق، إذ كان مدربون سابقون للمنتخب يتحاشون من خوض المنتخب مباريات قوية، أكد أورابارينا أنه يحترم جميع الآراء في هذا الخصوص، معتبراً أن طرق التفكير مختلفة ومغايرة من مدرب لآخر.

وأضاف مدرب المنتخب «بالنسبة لي كمدرب فإنني دائماً أطمح للفوز وأعلم أن هناك مباريات أقوى من مباريات أخرى مثل مباراة الأرجنتين المرتقبة، لكنني أركز بشكل كبير على توضيح الصورة للاعبين وأهداف مثل هذه المباريات لهم».

وعدّ مدرب المنتخب حضوره للمباريات المختلفة سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو المسابقات المختلفة، أنه واجبه كمدير فني للمنتخب، مؤكداً حرصه على التواصل مع الأندية والمدربين والأجهزة الفنية بالأندية، مشيراً إلى أنه دائماً سعيد بالتواجد في المناسبات الكروية المختلفة بالإمارات.