الامارات | راشد المهيري ينتزع لقب تحدي سيح السلم للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس راشد محمد عتيق المهيري بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 139 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وانتزع المهيري اللقب، رغم حصوله على المركز الـ23 في المرحلة الأولى، بينما تقدم إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، وحافظ على المركز نفسه في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة والمركز الأول في المرحلة الرابعة، على صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» المملوك لإسطبلات إف 3، بينما جاء في المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «ناتارينو» المملوك لإسطبلات إم أر إم، وتبعه في المركز الثالث الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الجواد «ستيرلنغز سفاري» المملوك لإسطبلات الريف عجبان.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس حمدان أحمد المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «كاسلبار توبغيز» المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:21:48 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد أحمد المري على صهوة الجواد «مل راي» المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1:25:01 ساعة، وحل في المرتبة الثالثة الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «هودينيس فاير» المملوك لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:26:22 ساعة.

وحافظ الفارس حمدان أحمد المري على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول بزمن قدره 1:08:19 ساعة، وتقدم الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز الثالث إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 1:09:52 ساعة، بينما تراجع وصيف المرحلة الأولى الفارس زايد أحمد المري إلى المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 1:14:32 ساعة.

وتمسك الفارس حمدان أحمد المري بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بتسجيله زمناً قدره 1:06:27 ساعة، كما حافظ الفارس سعيد أحمد الشامسي على المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 1:01:21 ساعة، بينما تقدم الفارس سهيل الغيلاني من المركز السابع إلى الثالث على صهوة الجواد «أكرم دو فلوزينس» المملوك لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:01:41 ساعة.