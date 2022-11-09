الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إن المدرب بات قريباً من تجديد عقده مع النادي لموسم إضافي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق في إطار سعي إدارة النادي للاستقرار الفني.

راحة

رفض مدرب منح لاعبي فريقه راحة خلال فترة التوقف الدولي المقررة عقب الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن اللاعبين يحتاجون إلى عمل كبير على المستويين البدني والفني.

فريق

يفكر لاعب دولي سابق بإحدى الألعاب الفردية في تشكيل فريق برياضته التي سبق أن تألق من خلالها وفاز فيها ببطولات دولية رفيعة المستوى لكن قراره مرتبط بتوفر بعض الجوانب المهمة التي تدعم نجاحه.