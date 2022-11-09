اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألميريا - خيتافي 22:00

إسبانيول - فياريال 23:00

ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد 00:30

ساسولو - روما 21:30

تورينو - سامبدوريا 23:45

انتر ميلان - بولونيا 23:45

الدوري الألماني

كولن - باير ليفركوزن 21:30

لايبزيج - فرايبورج 23:30

يونيون برلين - أوجسبورج 23:30

آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 23:30

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا