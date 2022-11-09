الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
ألميريا - خيتافي 22:00
إسبانيول - فياريال 23:00
ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد 00:30
ساسولو - روما 21:30
تورينو - سامبدوريا 23:45
انتر ميلان - بولونيا 23:45
الدوري الألماني
كولن - باير ليفركوزن 21:30
لايبزيج - فرايبورج 23:30
يونيون برلين - أوجسبورج 23:30
آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 23:30
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