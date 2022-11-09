شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الأهلى يواصلون استعداداتهم لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال التدريبات الجماعية على استاد العباسية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو فريق البنك الأهلى مباراة ودية تجريبية أمام حرس الحدود ضمن برنامج الإعداد المقرر من قبل المدير الفني خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا لعودة مسابقتي الدوري وكأس مصر، حيث تقام المباراة غدا الأربعاء ويستضيفها استاد الشرطة الرياضي بالعباسية.

وشهد المران فقرة بدنية قوية أشرف عليها محمد علي مخطط الأحمال لتجهيز جميع اللاعبين ورفع معدلات الحمل البدني تدريجيا، وشهد الجزء الرئيسي من المران تدريبات خططية تكتيكية قادها خالد جلال المدير الفني، وكان الهدف منها كيفية التحرك في المساحات الخالية واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل وتدريبات قوية لحراس مرمي الفريق محمد أبو جبل ومحمود الزنفلي وأحمد صبحي، وأشرف عليها خالد متولي مدرب حراس مرمي البنك الأهلي وظهر الحراس الثلاثة بشكل متميز للغاية.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط، عقب الفوز على سيراميكا و التعادل مع فاركو و سموحة.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات دور الـ8 من عمر مسابقة كأس مصر 2021 / 2022 و المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، وستقام على استاد القاهرة الدولى.



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