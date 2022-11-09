شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 8-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 8-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها انتظام البرازيلى برونو سافيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

كولر يطمأن على مدافع الأهلي قبل العودة للتدريبات الجماعية

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الإطمئنان على إستجابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للبرنامج التأهيلي الذي بدأ في تنفيذه خلال اليومين الماضيين للتعافي من إصابته الأخيرة في "الأنف". كولر يناقش مع معاونيه برنامج الأهلي بعد راحة الأيام الخمسة حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة ، وعقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران اليوم من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق عقب الراحة التي تقرر حصول اللاعبين عليها إبتداءاً من الغد ولمدة خمسة أيام.

تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني صباح اليوم بسبب شعور اللاعب بحالة من الاجهاد ، وتواصل مسئولو الأهلي مع مسئولي المنتخب الوطني عقب انتهاء مران الأهلي اليوم وتم الاتفاق على عدم الاستعانة باللاعب في المعسكر الحالي بسبب الاجهاد.

رُزق محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ومنتخب مصر بمولوده الأول وأطلق عليه "مالك" ونشر أفشة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعى، صورا ووهو يحتفل بإبنه الرضيع الذي رُزق به خلال الساعات الماضية.

احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب الفريق ومنتخب مصر حيث نشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك تهنئة لنجم الأهلي للإحتفال بعيد ميلاده ، قالت فيها : عيد ميلاد سعيد موفاسا.

مران الأهلي الأخير قبل راحة الـ5 أيام..جلسة مع اللاعبين وتقسيمة قوية

اختتم الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل بدء الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون بداية من غدٍ الأربعاء.

قال مسئولو النادى الأهلى إن مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، يسافر إلى سويسرا عصر اليوم الثلاثاء، فى إجازة قصيرة؛ للاطمئنان على أسرته، وأشاروا إلى أن الجهاز الفنى المعاون لـ"كولر" قد حصلوا أيضا على إذن بالسفر لقضاء فترة الإجازة فى بلادهم.

أرجع الجهاز الفنى للنادى الأهلى غياب ثنائى الفريق محمود كهربا، وعلى لطفى عن المشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بسبب إصابتهما بنزلة برد، موضحاً أن كهربا وعلى لطفى، خضعا لفحوصات طبية أمس تحت إشراف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالتهما.

انتظم البرازيلى برونو سافيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

منتخب مالى يطمئن على تطورات إصابة أليو ديانج فى الأهلى

حرص مسئولو منتخب مالى على إجراء اتصالات هاتفية بـ أليو ديانج لاعب وسط الأهلى من أجل الاطمئنان عليه ومعرفة تطورات إصابته الأخيرة.

أكد الإعلامى أحمد شوبير إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى أخضع كهربا لمسحة وجاءت نتيجتها إيجايبة لتتأكد إصابته بفيروس كورونا".

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون ومحللي الأداء في الفريق تقريرا خاصا عن لاعبي المارد الأحمر المتواجدين في المنتخبات المختلفة خلال الفترة الحالية، ويرغب المدرب السويسري في معرفة كل التفاصيل والمعلومات عن لاعبي الأهلي المتواجدين في أي منتخب، سواء كان المنتخب الأول أو الأولمبي أو الشباب، أو كذلك بالنسبة للاعبي الأهلي الأجانب وموقفهم من منتخبات بلادهم.

انتظم البرازيلى برونو سافيو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.