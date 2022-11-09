شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 8-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 8-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها منح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الإذن للاعبى الفريق الأجانب بالعودة إلى بلادهم لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.

الزمالك يمنح لاعبى الزمالك الأجانب إذن بالعودة لبلادهم

منح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الإذن للاعبى الفريق الأجانب بالعودة إلى بلادهم لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام، بداية من بعد غدا الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا لمصطفى شلبي لاعب الأبيض، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمد صبحى حارس مرمى الفريق بمنحه فرصة المشاركة فى مواجهات بطولة كأس مصر، حتى يضمن الجهاز الفني الفني جاهزية الحارس من الناحية الفنية لإمكانية الاستعانة بخدماته فى المرحلة المقبلة، والتى ستشهد ضغط مباريات كبير على الزمالك ما بين بطولة الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا وكأس الرابطة.

يستغل مسئولو نادى الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى لعقد جلسة مع جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق، لبحث التدعيمات التى ستتم لفريق الكرة الأول فى انتقالات شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل تعرض محمود حمدي الونش للإصابة بقطع فى وتر الخلفية، وسفره إلى إنجلترا لإجراء العملية الجراحية.