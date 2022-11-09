7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تلقى منتخب مصر للناشئين الهزيمة من نظيره الليبى بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد 5 جويلية ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما

منتخب الناشئين يتلقى الهزيمة الأولى أمام ليبيا بتصفيات كأس أفريقيا

تلقى منتخب مصر للناشئين الهزيمة من نظيره الليبى بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد 5 جويلية ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما المقامة بالجزائر.

خاض المنتخب الوطني مرانه الثاني اليوم تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، على ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة منتخب بلجيكا يوم، 18 نوفمبر بالكويت.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق لمواجهة نيجيليك في إطار إياب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كولر يناقش مع معاونيه برنامج الأهلي بعد راحة الأيام الخمسة حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة ، وعقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران اليوم من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق عقب الراحة التي تقرر حصول اللاعبين عليها إبتداءاً من الغد ولمدة خمسة أيام.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا لمصطفى شلبي لاعب الأبيض، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

أجرى صباح اليوم، الثلاثاء، محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جراحة وتر العضلة الخلفية، فى إنجلترا، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة أدت لابتعاده عن الملاعب.

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة في اجتماعه ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة أسامة خليل، وعضوية كابتن عمر عبد الله ومحمد حسني، تعيين اللواء عمر رياض مديرًا تنفيذيًّا لشركة غزل المحلة لكرة القدم، وهو ما جاء في إطار أولى خطوات الهيكلة الإدارية للشركة، التي استقر مجلس الإدارة على إجرائها.