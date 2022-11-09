شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يلتقى بنى سويف وديا غدا استعدادا لاستئناف القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو غدا الأربعاء، فريق بنى سويف وديا على ملعب خالد بشارة، فى إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف مباريات القسم الثانى.

ويسعى أحمد مصطفى بيبو من خلال الودية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجهيز جميع العناصر لقادم المباريات بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

ويأمل بيبو فى الوصول باللاعبين لأفضل مستوى ومعالجة بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفترة المقبلة بجانب الشغل الفنى لتنفيذه فى المباريات المقبلة بالدوري.

ويحتل فريق الجونة صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها حتى الآن، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن.

ويستعد نادى الجونة بكل قوة لموقعة كيما أسوان المرتقبة بدورى القسم الثانى يوم 14 نوفمبر الجارى خارج ملعبه والذى ستقام على استاد أسوان الرياضي.