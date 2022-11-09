شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال خطاب رسمى للاتحاد السكندرى لاستدعاء مابولولو لمعسكر منتخب أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الأنجولى لكرة القدم خطاباً رسمياً يُشير إلى طلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندرى كريستوفاو مابولولو للانضمام لمعسكر المنتخب الانجولى خلال من 14-11-2022 حتى 20 -11-2022.

وقاد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى مران سيد البلد بعد العودة من إجازة البرتغال التي حصل عليها الأسبوع الماضى عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وشدد زوران على لاعبيه بضرورة بذل مزيد من الجهد والعرق خلال التدريبات الجماعية من أجل مواصلة الأداء والمستوى الجيد وتحقيق الانتصارات موضحاً للاعبين أنهم أصبحوا محط أنظار المنتخبات في مختلف الأعمار السنية بسبب اجتهادهم.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، عقد اجتماع مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش في حضور اللجنة الفنية المسؤولة عن كرة القدم، برئاسة أحمد عبد المجيد ومحمد سلامة ومحمد البحيرى عضوي اللجنة، من أجل وضع الأهداف المحددة من الفريق خلال المرحلة القادمة.

تأتي جلسة مصيلحي مع زوران للحديث عن خارطة طريق زعيم الثغر في الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة جديدة وهي كأس الرابطة والتي ستجري قرعته يوم 9 نوفمبر الحالي، وسيبدأ مشوار البطولة بداية من يوم 19 نوفمبر.

وسيناقش مجلس الإدارة مع المدير الفني الصربي احتياجات الفريق خلال المرحلة القادمة، ولن يتم التعاقد أو الاستغناء عن أي لاعب إلا باختيار المدير الفني؛ لأنه مسئول مسئولية تامة عن الفريق.