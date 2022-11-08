نجوم خلدوا أسماءهم في كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأبرع تسجيلا:

الفرنسي جوست فونتين يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف خلال بطولة واحدة في تاريخ بطولات كأس العالم، أحرز فونيتن 13 هدفا خلال 6 مباريات في بطولة السويد 1958.

الأكثر أهدافا:

الألماني ميروسلاف كلوزه حقق رقما قياسيا بتسجيل 16 هدفا خلال 24 مباراة في 4 بطولات لكأس العالم من 2002 وحتى 2014.

الأكثر مشاركة:

الألماني لوتار ماتيوس شارك في 25 مباراة خلال 5 بطولات لكأس العالم من 1982 وحتى 1998.

الأكبر عمرا:

المصري عصام الحضري اللاعب الأكبر سنا والذي شارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بعمر 45 عاما و161 يوما.

الأصغر بالمونديال:

الأيرلندي نورمان وايتسايد شارك في بطولة كأس العالم ضد يوغوسلافيا في 1982 بعمر 17 عاما و41 يوما.

الأسرع استبدالا:

الإيطالي أليساندرو نيستا أسرع لاعب يتم استبداله بجوزيبي بيرغومي بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة ضد النمسا في 1998.

الأسرع استبعادا:

الأورغواني خوسيه باتيستا أسرع لاعب يتم استبعاده بعد مرور 56 ثانية فقط من مباراة منتخبه ضد إسكتلندا، مما يجعله أسرع لاعب يحصل على البطاقة الحمراء في تاريخ بطولات كأس العالم نتيجة الخطأ الذي ارتكبه بحق اللاعب غوردون ستراكان.

الأعلي بطاقات:

الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي كافو حصلا على 6 بطاقات تحذيرية خلال مباريات كأس العالم.

أسطورة المونديال:

البرازيلي بيليه يعد أسطورة المونديال بوصفه أكثر لاعب حصل على اللقب، بالفوز 3 مرات مع منتخب بلاده وذلك في الأعوام 1958 و1962 و1970

الأكثر حفاظا:

الإيطالي والتر زينغا الحارس الذي حافظ على نظافة شباكه لأطول فترة خلال كأس العالم 1990، حيث لم يدخل مرماه أي هدف طوال 5 مباريات متتالية وحقق الرقم القياسي البالغ 518 دقيقة.

الهداف الأول:

الروسي أوليغ سالينكو أحرز 5 أهداف خلال مباراتهم مع المنتخب الكاميروني في بطولة الولايات المتحدة 1994، وحصل اللاعب على لقب الهداف الأول للبطولة بجانب اللاعب البلغاري خريستو ستويتشكوف.

أسرع هدف

التركي هاكان سوكر حقق الرقم القياسي في بطولة كأس العالم كوريا واليابان 2002 وأحرز أسرع هدف في تاريخ كأس العالم بعد مرور 10.8 ثواني على المباراة بين تركيا وكوريا.