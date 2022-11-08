الأخضر للريشة الطائرة يحقق ذهبية غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للريشة الطائرة المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا للشباب والناشئين للزوجي تحت 17 عاما والمقامة بدولة الكويت.

وتوج رئيس الاتحاد الكويتي للريشة الطائرة علي المري وأمين عام الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة موسى لاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة فهد المالكي، ويزن الصائغ بالمركز الأول والميدالية الذهبية، كما توجا لاعب المنتخب عبدالعزيز المقهوي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي تحت 15 عاما، واللاعبين يزن صائغ وفهد المالكي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي تحت 17 عاما.

يذكر أن البطولة أقيمت في دولة الكويت خلال الفترة من 5 - 7 نوفمبر الحالي بمشاركة السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق ولبنان وسوريا، حيث شارك المنتخب السعودي بـ 12 لاعبا ولاعبة في البطولة.