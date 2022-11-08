«بودكاست مرحلة» يستضيف رائدي قطاع الألعاب الالكترونية

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ويأتي بودكاست مرحلة لإثراء قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية واستضافة رائدين في القطاع للحديث عن العقبات والنجاحات والتحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم.وقال مدير التواصل والتسويق والشراكات بالاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية عمر بترجي «يسعى الاتحاد دوما للعمل على كل ما يسهم برفع المعرفة لدى جماهير قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية وكل ما يسهم في جعل المملكة مثالا يحتذى به عالميا».
وأضاف «بودكاست مرحلة سيكون بمثابة المرجع للراغبين في معرفة القطاع وسيكون وسيلة لمساعدة الراغبين بدخوله عن طريق استضافة الرائدين في المجال للحديث عن تجاربهم».
وسيستضيف البودكاست العديد من المؤثرين في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية مثل: مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الالكترونية، ومالك نادي Falcons Esports، الذي سيكون ضيف أول حلقات البودكاست.
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