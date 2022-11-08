اخبار الرياضه

منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و اللاعبين على الاحتفال بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب المنتخب .

 

من ناحية أخرى ، تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر صباح اليوم وذلك بعد شعور اللاعب بحالة من الإجهاد ، وتواصل منتخب مصر مع مسئولو النادي الأهلي و تم الاتفاق على استبعاد ياسر إبراهيم و عدم انضمامه للمنتخب بسبب شعوره بالإجهاد.

 

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري وانضم للفريق  اليوم.

 

WhatsApp Image 2022-11-08 at 10.22.46 PM

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2022-11-08 at 10.22.34 PM

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا