شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و اللاعبين على الاحتفال بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب المنتخب .

من ناحية أخرى ، تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر صباح اليوم وذلك بعد شعور اللاعب بحالة من الإجهاد ، وتواصل منتخب مصر مع مسئولو النادي الأهلي و تم الاتفاق على استبعاد ياسر إبراهيم و عدم انضمامه للمنتخب بسبب شعوره بالإجهاد.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري وانضم للفريق اليوم.