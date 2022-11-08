شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمأن على مدافع الأهلي قبل العودة للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الإطمئنان على إستجابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للبرنامج التأهيلي الذي بدأ في تنفيذه خلال اليومين الماضيين للتعافي من إصابته الأخيرة في "الأنف".

وأجرى محمد عبد المنعم مؤخراً جراحة في الأنف ، قال عنها الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.‏

وبدأ محمد عبد المنعم مؤخراً التدريبات المنفردة على أن يعود ‏للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين ، واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه للجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

وكان محمد عبد المنعم قد شارك فى مباراة السوبر المصري أمام ‏الزمالك، التي أقيمت مساء الجمعة قبل الماضية باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب ، قبل أن يغيب اللاعب عن مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأحمر برباعية مقابل هدف.

واختتم الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل بدء الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون بداية من غدٍ الأربعاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية وشهد مران الفريق تنفيذ فقرات بدينة وفنية متنوعة قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، والتي قررها الجهاز الفني وتنتهي في الـ١٣ من نوفمبر الجاري.