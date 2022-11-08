شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح لاعبى الزمالك الأجانب إذن بالعودة لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الإذن للاعبى الفريق الأجانب بالعودة إلى بلادهم لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.
وسمح الجهاز الفنى للاعبين الأجانب الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم مثل حمزة المثلوثى وإبراهيما نداى وسامسون أكينولا بالسفر لقضاء الأجازة مع أسرهم قبل العودة والانتظام فى التدريبات الجماعية التى من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
ويستغل مسئولو نادى الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى لعقد جلسة مع فيريرا، المدير الفنى للفريق، لبحث التدعيمات التى ستتم لفريق الكرة الأول فى انتقالات شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل تعرض محمود حمدي الونش للإصابة بقطع فى وتر الخلفية، وسفره إلى إنجلترا لإجراء العملية الجراحية.
ويرغب مسئولو الزمالك فى استغلال فترة التوقف الحالية لبحث كافة الاحتياجات التي سيتم العمل عليها فى المرحلة المقبلة، والأسماء المرشحة لتدعيم الدفاع، وكذلك المراكز التى ظهرت مجددًا وحاجتها لتدعيمات لبدء التفاوض مع الأندية حول تلك الأسماء.
ويركز مسئولو الزمالك على التعاقد مع لاعب أجنبى تحت السن لقيده فى قائمة الفريق بالانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أن الزمالك يرغب فى التعاقد مع لاعب أجنبى مهاجم لتدعيم هذا المركز بشكل جيد، خاصة أنه ظهر العجز به منذ انطلاق مسابقة الدورى وتعرض البنينى سامسون أكينولا للإصابة التي أبعدته عن المشاركة.