شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح لاعبى الزمالك الأجانب إذن بالعودة لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الإذن للاعبى الفريق الأجانب بالعودة إلى بلادهم لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.

وسمح الجهاز الفنى للاعبين الأجانب الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم مثل حمزة المثلوثى وإبراهيما نداى وسامسون أكينولا بالسفر لقضاء الأجازة مع أسرهم قبل العودة والانتظام فى التدريبات الجماعية التى من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.