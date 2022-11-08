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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022

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القاهرة - سامية سيد -  شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها أجرى اليوم الثلاثاء محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عملية جراحية ناحجة فى إنجلترا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية، ليسافر إلى إنجلترا أمس الاثنين من أجل اجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها اليوم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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