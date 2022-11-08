شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها أجرى اليوم الثلاثاء محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عملية جراحية ناحجة فى إنجلترا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية، ليسافر إلى إنجلترا أمس الاثنين من أجل اجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها اليوم.

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