شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد محمد حليمو قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سموحة خدمات محمد حليمو لاعب وسط الفريق، قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأصبح محمد حليمو جاهزا للدخول فى قائمة الفريق السكندرى أمام الإسماعيلي، بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب منذ شهر أبريل الماضى.

ويعكف طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، على إعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا لاستئناف بطولة الدورى فى الفترة المقبلة.

ويعانى طارق العشرى من العقم التهديفى لمهاجمى سموحة، حيث لم يسجل سموحة خلال 3 مباريات سوى هدف واحد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

وأعاد طارق العشرى التدريبات الشاقة على فترتين خلال الفترة الحالية، وقام بتدريبات للمهاجمين على إنهاء الهجمات بشكل سليم.

وقال طارق العشرى فى تصريحات خاصة: راض جدا على الأداء فى اول 3 مباريات فى ظل عدم اكتمال الانسجام وبناء فريق جديد.

وسقط سموحة فى فخ التعادل مع حرس الحدود سلبيا، في المباراة التى جمعتهما، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى.

وبدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة.