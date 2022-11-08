شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتلقى الهزيمة الأولى أمام ليبيا بتصفيات كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر للناشئين الهزيمة من نظيره الليبى بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد 5 جويلية ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما المقامة بالجزائر.

جاء هدف منتخب ليبيا للناشئين الأول في الدقيقة 37 بينما تمكن عمر سيد معوض من أحراز هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى من الوقت البدل ثم أضاف اللاعب مروان الزغوتى مهاجم المنتخب الليبى الهدف الثانى و الفوز في الدقيقة 57 .

شهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى منتخب مصر للناشئين و المنتخب الليبى حيث ظهرت خطورة لاعبى الفراعنة عن طريق عمر سيد معوض و عمر خضر و حسام عادل .

خاض منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة المباراة بتشكيل كالتالي: "عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، أمير علاء ومحمد نبيه وعبد الرحمن علي وعلى نوفل في الدفاع، ومحمد السيد وإبراهيم عادل ومروان محمود في خط الوسط، وعمر سيد معوض وعمر خضر وحسام عادل في الهجوم.

ومن المقرر أن يلاقى منتخب مصر للناشئين نظيره تونس الجمعة المقبل الموافقة 11 نوفمبر بالجولة الثانية ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر بالجولة الثالثة .

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة، المدير الفني، ومؤمن عبد الغفار، المدرب العام، وعصام عبده مدربا، ويوسف طاهر، مدرب حراس المرمى، وأحمد سامي، المدير الإداري، وحسين فتوح طبيبا، وعباس حسنين مدلكا، وأحمد زيدان معدا بدنيا، وشريف نعيم، مدير المهمات.