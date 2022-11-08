شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم المنصورة بثنائية وديا استعدادا لمباريات بطولة كأس الرابطة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره المنصورة بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد المحلة ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة كأس الرابطة و أستئناف الدورى الممتاز .

و أحراز أهداف المباراة أحمد الجعيدى وأحمد الشيخ حيث أجريت المباراة على شوطتين مدة كل شوط 60 دقيقة و لذلك لرفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين.

ويستعد لاعبى فريق غزل المحلة لخوض مباراة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة و المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى على أحد الملاعب المحايدة .

و يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.