شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك إجازة 4 أيام بداية من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام، بداية من بعد غدا الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستأنف تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وكان محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ناحجة فى إنجلترا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية، ليسافر إلى إنجلترا أمس الاثنين من أجل اجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها اليوم.

وقامت إدارة الكرة بالزمالك، بقيادة أمير مرتضى منصور، بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.