إيتو يتوقع: الكاميرون ستتفوق على المغرب في نهائي كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

توقع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نجاح كل من المغرب والكاميرون في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022.

كأس العالم 2022 يشهد مشاركة 5 منتخبات أفريقية، هي الكاميرون، المغرب، السنغال، غانا وكوت ديفوار.

وأشار إيتو في تصريحاته للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إلى أن منتخب الكاميرون سيحصد لقب كأس العالم بعد الفوز على المغرب في نهائي أفريقي خالص، موضحًا أن القارة السمراء قادرة على تقديم أفضل ما لديها.

وأضاف: "على مر السنوات، اكتسبت المنتخبات الأفريقية المزيد من الخبرة.. أعتقد أنها مستعدة في 2022 للفوز بكأس العالم، وليس فقط المشاركة".

وشدد على أن منتخب المغرب سيصل إلى نهائي كأس العالم، بعد تجاوز إسبانيا، البرتغال وفرنسا على الترتيب، قبل الخسارة على يد الكاميرون.

يذكر أن المنتخبات الأفريقية لم يسبق لها أن وصلت إلى المربع الذهبي في منافسات كأس العالم، في 21 نسخة سابقة، منذ تأسيسها عام 1930.