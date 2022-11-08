الامارات | مهدي علي يجري عملية جراحية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي-الإمارات اليوم.

يخضع مدرب المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق الكابتن مهدي علي (اليوم الثلاثاء) لتدخل جراحي في غرفة العمليات، بعد تعرضه لحادث مروري أثناء قيادته دراجة نارية في جزيرة كوسوموي التايلاندية، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعلاج المدرب ونقله الى العاصمة التايلاندية بانكوك عبر طائرة طبية خاصة.

ويخضع المدرب حالياً لعناية مكثفة عقب الإصابات التي تعرض لها إثر الحادث القوي.

وتأكدت خلال الفحوصات وجود ثلاثة كسور بالوجة وثلاثة كسور باليد اليمنى، هي عبارة عن: كسر بالفك السفلي للوجة، وكسر للفك الايمن للوجة، وكسر بعضمة الخد اليسرى، وكسر في رسغ اليد اليمنى.

ويرافق مهدي علي في تايلاند المدير الإعلامي لنادي الوصل مروان الحل الذي يتولى الإشراف على تفاصيل علاجه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالية الصحية له.