شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شباب يشاركون فى تدريب الزمالك بقرار من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهد مران الفريق الأول مشاركة كل من، مصطفى شكري ظهير أيسر 2001 و محمد خضري لاعب وسط 2002 و أحمد محمود ظهير أيمن 2003 ومصطفى بسيوني لاعب وسط 2003.

وفي نفس الوقت شارك في التدريبات كل من محمد طارق وحاتم سكر ثنائي فريق الشباب بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.