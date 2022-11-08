شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الفراعنة للريشة الطائرة يصلون إلى الكويت للمشاركة بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة إلى الكويت، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وتضم بعثة الفراعنة كلًا من "كريم وائل عبد الحكيم - أبوبكر زكريا عبد القادر - فاطمه محمد ربيع - فريدة محمد فكري" تحت 15 سنة، إضافة إلى الرباعي "سيف عمر عادل - محمد حجازي - جنى الغمري - مريم علي" في قائمة تحت 17 سنة، أما فريق تحت 19 سنة فيضم كلًا من "يوسف محمد - معاذ هشام - جنة الوزيري - ريم حسين".

ويضم الجهاز الفني هشام سليمان كمدير فني، ويعاونه محمد عبد العال كمدرب مساعد، فيما يقود البعثة وليد الكسار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبعثة.

ويشارك في البطولة 12 دولة وهم "السعودية - الإمارات - البحرين - قطر - لبنان - العراق - الأردن - سوريا - فلسطين - الجزائر - مصر - بالإضافة إلى الكويت البلد المستضيف".

وكان محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للعبة قد عقد اجتماع مع البعثة قبل السفر طالبهم فيه بالفوز بالبطولة كما حثهم على الظهور بالشكل المشرف الذي يليق باسم وسمعة مصر.