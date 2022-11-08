شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم صلاح باشا.. 3 محترفين يعتذرون عن الانضمام لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، اعتذارا من مصطفي أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وصلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، لارتباطهما بمباريات رسمية، فيما اعتذر عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الالماني عن المعسكر للإصابة.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وبلال مظهر وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نظرائهم في الاتحاد البنيني على تنظيم وديتين لمنتخب الشباب أمام بنين في معسكر شباب الفراعنة الذي ينطلق الخميس المقبل استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

ومن المقرر أن يصل منتخب بنين للشباب إلى لقاهرة خلال أيام، استعدادا لخوض المباراتين الوديتين، والتي يسعى من خلالها محمود جابر وجهازه الفني لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين قبل البطولة التي تحتضنها مصر فبراير المقبل.

كان اتحاد الكرة قد خاطب عدة اتحادات في الفترة الماضية لتنظيم مباريات ودية لمنتخب الشباب لتجهيز الاعبين لبطولة الأمم الأفريقية.

وتابع الجهاز الفني للمنتخب في الفترة الماضية أداء اللاعبين المحترفين، قبل أن يختار منهم الأفضل لتمثيل المنتخب، كما فضل الجهاز الفني إلغاء أى معسكر للمنتخب خلال أكتوبر الجاري، حتى يتاح للمنتخب الأولمبي الاستفادة من 7 أو 8 لاعبين من منتخب الشباب ابدى ميكالي رغبته في الاستعانة