شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونيجيليك بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونيجيليك بطل النيجر والتي تقام في إطار مباريات ذهاب دور ال32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل نيجيليك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في نيامي بفوز نيجيليك بهدف دون مقابل.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الكحلي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الأصفر الفاتح الكامل فين حين يرتدي نيجيليك اللون الأحمر الكامل، ويرتدي الأصفر الغامق الكامل.

وتم الاتفاق على وصول الفريقين لملعب المباراة قبل اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير على أن يسلم كل فريق تشكيله بمجرد الوصول لملعب استاد القاهرة الدولي.

وأكد المراقب أنه في حالة انتهاء المباراة بنفس نتيجة لقاء الذهاب بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم اسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة القارية، انتظارا للقرعة التي تقام يوم 16 نوفمبر الجاري.