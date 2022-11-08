شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيز من فيريرا للاعبى الزمالك ويرفع الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية هذه الفترة من حيث عملية التجهيز والاستعداد للمباريات المقبلة، وطالب فيريرا اللاعبين ببذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات بشكل قوي استعدادا لما هو قادم.

وفي نهايه الجلسة شرح فيريرا بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي التي ينوي تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وخصص الجهاز الفني، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين، وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على رفع الحمل البدني للاعبين، من خلال أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، تحت إشراف باقي أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر