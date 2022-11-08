شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على حالة الونش عقب نجاح جراحة وتر الخلفية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى صباح اليوم، الثلاثاء، محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جراحة وتر العضلة الخلفية، فى إنجلترا، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة أدت لابتعاده عن الملاعب.

وحرص مسئولو نادى الزمالك والجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على حالة اللاعب عقب إجراء الجراحة.

وقامت إدارة الكرة بالزمالك، بقيادة أمير مرتضى منصور، بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.