شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية منتخب بلجيكا بـ"الشياطين الحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف جميع المتابعين للساحرة المستديرة، أن منتخب بلجيكا يطلق عليه إسم "الشياطين الحمر" ، وتعود قصة هذا اللقب بأبناء بروكسل إلى عام 1906 أى بعد عامين من تأسيس الاتحاد البلجيكى لكرة القدم، عندما اختار المدرب "بيير فالكير" هذا اللقب على الفريق المحلي لاعتقاده أنه سيكون أمرا إيجابيا للاعبين وسيرفع من مستوياتهم في المباريات أمام المنافس.

وبعد إطلاق هذا اللقب على المنتخب البلجيكي لم يُشارك في المونديال لمدة 24 عاما وعندما شارك في النسخ الخمسة التالية في مشوراه خرج من البطولة من الدور الأول دون أن يحقق أى انجاز يذكر لينتظر حتى نسخة 1982 بوصوله حينئذ إلى دور الثمانية بينما كانت المشاركة الأبرز عقب ذلك بأربعة أعوام عندما احتل المركز الرابع.

ويواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية يوم 18 نوفمبر الجاري بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد " فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.