شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء عمر رياض مديرًا تنفيذيًّا لشركة الكرة بنادي غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة في اجتماعه ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة أسامة خليل، وعضوية كابتن عمر عبد الله ومحمد حسني، تعيين اللواء عمر رياض مديرًا تنفيذيًّا لشركة غزل المحلة لكرة القدم، وهو ما جاء في إطار أولى خطوات الهيكلة الإدارية للشركة، التي استقر مجلس الإدارة على إجرائها.

وشهدت الجلسة استعراض أسامة خليل السيرة الذاتية المشرفة للمدير التنفيذي الجديد، حيث حصل على نوط الخدمة الممتازة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية من السيد رئيس الجمهورية، وتدرج في العديد من المناصب العسكرية كما كان عضوًا في مجلس إدارة نادي حرس الحدود، ولعب في فرق الناشئين بنادي غزل المحلة، وهو أحد أبناء المدينة، ووالده كان من رجالات شركة الغزل.

وقرر المجلس في جلسته اليوم تشكيل لجنة للمراجعة والحوكمة لمراجعة كافة الشؤون المالية والإدارية للشركة منذ إنشائها قبل عامين؛ وذلك تمهيدًا لإعادة الهيكلة ووضعها علي الطريق الصحيح.

كان فريق غزل المحلة قد قدَّ عروضًا جيدة خلال الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، وحصد 7 نقاط بعد التعادل مع المقاولون العرب والفوز على الإسماعيلي وأسوان، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول المسابقة.